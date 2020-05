Liefde delen in crisistijd

Als voorganger in de Gereformeerde Kerk in Japan dien ik een gemeente in stedelijk gebied. Onze kerk staat in de omgeving van de Baai van Tokio, niet ver van het centraal station; daar ben je bij ons vandaan met de trein binnen twintig minuten.

Tot medio maart had ik geen angst voor het coronavirus. Onze gemeente hield normaal diensten op zondag. Maar we hebben een aantal artsen in onze kerk en die waarschuwden wel steeds voor het gevaar van het virus. Geleidelijk leerde ik dat gevaar kennen en voelen. Een van de gevaren is dat ikzelf besmet zou kunnen zijn, terwijl ik geen symptomen had, en zo een bron van besmetting zou kunnen zijn...

bemoediging

Als ik kijk naar de betekenis van de coronacrisis denk ik eraan dat de Israëlieten vanwege hun zonden zeventig jaar in ballingschap in Babylon leefden. Dat was een straf van God. Maar zelfs te midden van die straf had God goed voor de Israëlieten gezorgd en bemoedigde Hij hen om in aantal toe te nemen (Jeremia 29:6).

