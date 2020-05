Solidariteit in Europa vraagt om balans

Als christen zit ik momenteel in een spagaat, bekent Johanna Kramer, beleidsmedewerker visserij en milieu bij de ChristenUnie-fractie in het Europees Parlement. ‘Solidariteit gaat hand in hand met naastenliefde en is dus een wezenlijk onderdeel van mijn geloof. Ook is het om geopolitieke redenen juist nu belangrijk dat de Europese Unie eenheid uitstraalt. De Verenigde Staten spelen immers lieve..

Solidariteit is ook een sleutelbegrip voor de EU. De Europese solidariteit vormt dan ook het bestaansrecht van de EU. Door recente – en minder recente – gebeurtenissen in de Europese Unie vraag ik me echter steeds vaker af hoe ver Europese solidariteit hoort te gaan. Enerzijds vind ik dat het onze plicht is om landen te helpen wanneer we dat kunnen, maar aan de andere kant zit er ook een grens ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .