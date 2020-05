Brabant laat zien hoe belangrijk het is de cultuurkatholiek een politiek thuis te bieden

Iedereen in het CDA vindt iets van de coalitie die het CDA in Brabant aangaat met onder andere Forum voor Democratie. Maar relevanter, zeker ook voor het CDA, is de laag daaronder: hoe de cultuurkatholieken in Brabant en elders in Nederland al decennialang zoekende zijn naar passend politiek onderdak, schrijft Frank A.M. van den Heuvel, werkzaam op het gebied van Public Affairs & Toezicht.

Het CDA heeft de cultuurkatholieken in heel Nederland, zeker in het zuiden, van zich vervreemd. Sinds de KVP is opgegaan in het CDA zijn veel cultuurkatholieken gaan zweven. Naar de SP (linkervleugel van de KVP), naar lokale en regionale partijen, naar ouderenpartijen, naar de VVD en naar populistisch rechts. Want dat is de echte tragiek: dat veel mensen in Brabant, maar ook in andere katholiek..

Volg de electorale geografie van Fortuyn, Wilders en Baudet en je ziet dat het hier gaat om Limburg, (West-)Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Bollenstreek, Twente en Volendam. Zeker Volendam. De ultieme spiegel, uitvergroting van Nederland. Volendam, ver genoeg van Den Haag, zich afzettend tegen Amsterdam en ingesloten tussen protestante gebieden, heeft alle hierboven genoemde punten in versterkte ma..

