Onze kwetsbare ouderen mogen zelf ook wel wat voorzichtiger worden

Het de-hele-dag-door gebruiken van dezelfde katoenen zakdoek, is blijkbaar moeilijk af te leren. Ook in coronatijd. (beeld anp / Xtra Koen Suyk)

De assistente deinst wat achteruit en vertelt hem dat ze het recept niet mag aannemen, maar dat ze het opnieuw zal printen en vraagt hem vervolgens het in de klaarstaande prullenbak te deponeren. Hij gehoorzaamt gedwee, frummelt wat met het briefje waar zijn volgnummer op staat en schuift het over de balie naar haar toe. 'Ook het nummer mag u in de prullenbak doen meneer'. 'O ja, natuurlijk. Ik..

'Als het kan, graag met pin betalen meneer.' Hij zucht weer. En nee, hij kan niet pinnen want hij heeft zijn portemonnee niet bij zich. Het wisselgeld gaat in zijn broekzak en met zijn medicijnen in de hand sloft hij (weer tegen de richting in) terug naar de uitgang. De binnenkomende klanten houden hun pas even in en laten hem voorgaan. Buiten krijgt hij een hoestbui, die hij opvangt in zijn za..

