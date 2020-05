Verbied meteen het roken op terrassen

Premier Rutte kondigde op de persconferentie van 6 mei aan dat per 1 juni de terrassen van restaurants en café's weer open kunnen. Hij zei ook dat het kabinet het aan de gemeenten overlaat of café- en restauranthouders hun terrasgebied kunnen uitbreiden. Want daar is behoefte aan. Binnen mogen maar maximaal dertig bezoekers worden toegelaten en op terrassen moet meer ruimte tussen de tafels komen.