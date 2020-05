Doen afgoden dit werkelijk?

Wim van der Schee doet in zijn artikel ‘Dit is wat afgoden doen' (ND 8 mei) beweringen die hij niet of onvoldoende onderbouwt. Zo suggereert hij dat de maatregelen tegen corona alleen bedoeld waren om de gezondheidszorg niet te laten vastlopen. Heeft hij wel goed naar de deskundigen geluisterd? Was dat werkelijk het enige criterium bij het afkondigen van maatregelen?