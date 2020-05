Contact is goed voor de mens, maar nu is afstand beter

Het Nederlands Dagblad lees ik dagelijks met veel plezier. We leven momenteel in een turbulente tijd. Het coronavirus heeft ons in de greep en de overheid stelt doelen om het te beteugelen. Juist vanwege de ernst van dit virus lees ik graag artikelen die me wijzer kunnen maken en me kunnen helpen een standpunt te bepalen in wat wel of niet belangrijk is.