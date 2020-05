‘Eerst de lessen trekken uit de coronacrisis, daarna pas instemmen met CETA’

Wat niet mag falen hoort niet op de vrije markt. We moeten eerst lessen trekken uit de coronacrisis, voor we definitief instemmen met het handelsverdrag CETA, schrijft Anne-Marie Mineur, voormalig SP-politica.

Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, dan is het wel het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële diensten. Onze gezondheidszorg is essentieel; nagelsalons, hoe waardevol ook, zijn dat niet. Van banken wisten we al dat ze niet ‘too big to fail’ moeten zijn, het omvallen van Booking.com daarentegen zou de vrije markt op zijn best zijn.

Straks, als het parlement weer normaal functioneert, moeten we evalueren hoe de vrije markt in deze crisis gewerkt heeft en waar zij faalde, en of we de bestaande situatie moeten heroverwegen. Want farmaceut Roche heeft lang getreuzeld met het vrijgeven van het recept van de vloeistof lysisbuffer, een belangrijk onderdeel van de coronatest. De onduidelijkheid bij zorgverzekeraars over wie de re..

