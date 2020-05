Niet experimenteren met burgers

De verwarring over het 5G-netwerk neemt toe. Over de gezondheidseffecten zijn wetenschappers het niet in alles eens. Laten we liever op safe spelen, schrijven Johan van den Brink, secretaris wetenschappelijk instituut SGP, en Aart Nederveen, klinisch fysicus en hoogleraar toegepaste MR Fysica in het Amsterdam

Een medewerker van Continental in Regensburg, Duitsland, toont een G5-antenne is een meetruimte van het bedrijf. Op deze locatie ontwikkelt Continental elektronische systemen voor zelfrijdende vervoersmiddelen, die gebruikmaken van 5G-technologie. (beeld epa/lukas Barth-tuttas)

Er gebeuren vreemde dingen in onze tijd. Wetenschappers, data en modellen spelen een doorslaggevende rol in beleidsbeslissingen, zeker in de coronacrisis. Politici en burgers weten alleen niet zo goed hoe te kiezen tussen alarmerende en meer sussende benaderingen. Toen we de beelden zagen van de ic’s, speelden we vooralsnog maar liever op safe. Het lijkt erop dat in de discussie over de uitrol ..

Al jarenlang profiteren we in onze samenleving van mobiele telefonie en draadloze connectiviteit. Er zijn weliswaar mensen met gezondheidsklachten die ze wijten aan deze straling, maar een bron of reden is daarvan niet aangetoond in modellen of reguliere epidemiologie. Vaak wordt verondersteld dat effecten moeten samenhangen met (lokale) oververhitting van weefsel. Maar er is simpelweg te weini..

