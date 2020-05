Er is, zei Thom de Graaf, ‘geen reden voor een alarmerende toon’. Dat wil niet zeggen dat er in Nederland niets loos is

Gaat de rechter op de stoel van de politiek zitten als hij omstreden uitspraken doet? Die vraag is inzet voor verhitte debatten in tal van landen. Het verwijt dat rechters politiek bedrijven, is een beproefd middel uit de gereedschapskist van populistische politici om de rechterlijke macht aan banden te leggen.

Binnen de EU is een procedure gestart tegen Polen en Hongarije, op basis van artikel 7 van het EU-verdrag. Beide landen schenden de rechtsstaat met hun aanhoudende aanvallen op de rechterlijke macht. Wanneer rechters niet meer op onafhankelijke wijze hun taak kunnen uitoefenen, kunnen autoritaire leiders meer en meer hun gang gaan. Ze doen alsof wetten niet voor hen gelden. Daarmee wordt de zor..

alarmerende toon

In het deze week verschenen jaarverslag van de Raad van State staat de geruststellende zin dat in Nederland de balans van de machten - de trias politica - ‘tot nu toe verzekerd is’. Er is, zei vicepresident Thom de Graaf, ‘geen reden voor een alarmerende toon’. Die geruststelling wil niet zeggen dat er in Nede..

