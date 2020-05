Dopen hoort bij priesterschap van gelovigen

Met grote verbazing las ik de bijdrage van Bert van Veluw over de doop (Nederlands Dagblad 4 mei). Er staan nogal wat beweringen in die ik in ieder geval niet in de Bijbel, soms ook niet in de ‘gereformeerde leer’, terug kan vinden.

Om te beginnen komt zowel het begrip ‘ambt’ als de dominee niet in de Bijbel voor. In de nieuwtestamentische gemeenten is er sprake van een veelheid aan diensten en gaven (charismata) die aan gemeenteleden zijn geschonken, maar daar staat de dominee nergens tussen. En dr. T. Brienen schrijft (in Van ambt naar dienst): ‘Eigenaardig is, dat ik nog nergens ben tegengekomen, dat men de ter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .