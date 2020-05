Toch zou ik u de optie tot een enigszins gevaarlijk leven willen meegeven

De wil om dicht bij elkaar te leven zal het winnen van de angst om ziek te kunnen worden. Het merendeel van ons zal het nieuwe normaal definiëren als een leven waarin we gevaar kunnen lopen. Dat hadden we toch al eerder geaccepteerd?, schrijft Pieter Poortman. Hij is oncologisch chirurg in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn.