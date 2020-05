Sportscholen stellen zich in op corona. Waarom dan toch niet open?

Op basis van de wetenschappelijke inzichten die er momenteel zijn en in vergelijking met alles wat straks wel weer mag, is dat een bijzondere beslissing. Tijdens de laatste persconferentie suggereerde Mark Rutte even dat al het zweet in een sportschool misschien kon zorgen voor de verspreiding van het virus. Dit is onjuist en staat ook duidelijk vermeld op de website van de rijksoverheid. ‘ Doo..

Wat is dan wel de reden dat binnensporten nog niet is toegestaan, ook al mogen zwembaden wel open? Dat is omdat er bij het sporten aerosolen vrijkomen die binnenshuis een verspreidingsrisico vormen, staat op de site van de overheid. Sportschoolhouders en de branchevereniging NL Actief zijn niet overtuigd door dit argument. Sterker nog, het gaat in tegen de ideeën van de Wereldgezondheidsorganis..

