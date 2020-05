Nederland krenkt Italië's liefde

Wat kan liefde soms pijn doen. Heel wat Italianen koesteren een diepe genegenheid voor Nederland, een land dat al generaties lang bewonderd en bemind wordt als ware modelstaat. Dit is een samenleving die er sedert mensenheugenis in slaagt waarlijk egalitair te zijn, vinden zij: een gidsland dat laat zien hoe grootmoedigheid in de verdeling van rijkdom en macht duurzaam kan leiden tot een door i..

Maar die bijna onvoorwaardelijke liefde van Italianen voor Nederland heeft een flinke deuk opgelopen. Niet zozeer door de botheid van het optreden van Hoekstra en Rutte, want botheid is al sinds eeuwen een handelsmerk van Nederlanders in alle buitenlanden. Maar als die botheid onthult dat de zo gerespecteerde en geliefde Nederlandse grootmoedigheid weinig meer dan een dunne huls is voor een vee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .