Geen bewijs

Ik ben het helemaal eens met de column 'gekke Henkie' (ND 7 mei). Laatst stond ik in de lift met een man, sigaret in z'n linker mondhoek, vettig halflang haar (nou ja, we mochten almaar niet naar de kapper). Hij zei dat het erg..

Ik ben bang dat veel mensen nu 'losgaan'. Dan kan er zomaar een tweede golf komen. Laten we hopen/bidden dat er genoeg 'gekke Henkies' zijn. <

