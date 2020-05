Ik mis lijfelijk contact

Moederdag komt eraan. De tips om je moeder te verrassen vliegen om mij heen. Mijn moeder is dertien jaar geleden overleden en ik ben zelf single en heb geen kinderen. De pijn van geen kinderen hebben is er nog. Zelf noem ik dat een onderhuidse pijn of blauwe plek. In de loop der jaren is het verdriet minder geworden. Of moet ik zeggen: ánders? De pijn is veranderd door dé Ander. I..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .