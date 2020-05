Altijd dopen, zonder poeha

Als er een moment in de geschiedenis is om definitief af te rekenen met het restant van het roomse klerikalisme, dan wel nu! Wat een zielige vertoning zou het worden als we ‘dopen op afstand’ met de lange arm accepteren, zoals de Protestantse Kerk het heeft voorgesteld (Nederlands Dagblad 6 mei). Alsof de doopbediening van de persoon van de predikant zou afhangen. Kennelijk is de ervaring van het zendingsveld, waar veelal gebrek aan predikanten was, niet tot de genen van de volgelingen van de Reformatie doorgedrongen.