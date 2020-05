Een doopstok is een onzalig idee

De coronacrisis maakt creatief. Het PKN-moderamen raadt een verlengstok aan voor doopdiensten, maar dat moet moderner en multifunctioneel kunnen. Laten we een doopvont ontwikkelen met al dan niet ingebouwde dooprobot. Een robot die kan praten, met een afstandsbediening die alleen door de dominee bediend mag worden; het wachtwoord valt onder het ambtsgeheim. Met extra programmatuur kan een zelfs..

Maar alle gekheid op een stokje (van anderhalve meter): in de tekst over de stok laat het moderamen zien bang te zijn. Voor COVID-19, maar ook voor gemurmureer in de kerk. Waarom moet nadrukkelijk aan de orde gesteld worden dat het om een uitzondering gaat (en dat de kerkorde daar regels voor heeft)? Of dat het niet om een nieuwe dooptheologie gaat? Men vlucht wat betreft een oplossing in opper..

