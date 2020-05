Het gevoel van gemis in Amerika

Zelfs CNN was even stil, na de videoboodschap van oud-president George W. Bush. ‘Dit is wat we nodig hebben’, was de reactie op zijn oproep tot eenheid. Maar zijn boodschap maakte ook duidelijk hoe diep en pijnlijk het gemis aan moreel en ethisch leiderschap in Amerika is.

In een 24 uur durende live-uitzending, die via digitale media over de hele wereld te volgen was, staken zaterdag ongeveer tweehonderd beroemdheden de kijkers een hart onder de riem, in de coronacrisis. Niet alleen bekende televisiesterren als Oprah Winfrey, Julia Roberts, musici en geestelijk leiders als de evangelische voorganger Rick Warren, maar ook de oud-presidenten Bill Clinton en Jimmy C..

Maar in de dagen erna ging het in de Verenigde Staten maar over één bijdrage, van een man die in zijn eigen video niet eens te zien, maar alleen te horen was: oud-president George W. Bush. Zijn boodschap maakte een verpletterde indruk en is herhaald en besproken door vrijwel alle grote zenders in de VS.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .