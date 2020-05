Bevrijdingsdag in omertijd

75 jaar vrijheid vieren in coronatijd - het was een uitdaging er vorm aan te geven. Dit jaar geen feesten en festivals. Wel hebben we voor het eerst de vlag een hele dag halfstok gehangen, om de prijs te herdenken die velen hebben betaald voor onze vrijheid. Maar hoe kunnen we de blijdschap en dankbaarheid over onze vrijheid vieren, als we afstand moeten houden en velen rouwen?

In de Joodse traditie is de grootste viering van de bevrijding – de exodus uit Egypte – verbonden met een zeven weken durende rouwperiode. Vijf mei valt midden in de zogeheten ‘omertijd’, die door rouw en onthouding gekenmerkt wordt. Vanaf het feest van Gods bevrijding op Pesach telt men vijftig dagen af tot aan Pinksteren. Dat tellen wordt letterlijk bevolen in de Bijbel (Leviticus 2..

Historisch is niet na te gaan waarom deze periode tussen Pasen en Pinksteren een rouwperiode geworden is; het is geen Bijbels voorschrift. Soms verklaart men dit als een Joodse overname van een oud heidens gebruik om in de maand mei niet te huwen. Dat bijgeloof speelt tot op vandaag in sommige streken van Europa nog een rol, getuige het Ierse gezegde ‘Marry in May, rue the day’.

