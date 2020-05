Zoek toch wegen voor nabijheid

In deze coronatijd zijn er mensen die helemaal alleen lijden en sterven. Er moet iets gebeuren aan de bezoekregels in verpleeghuizen.

Alleen al in Brabant zijn tientallen kloosterlingen aan het virus overleden, de meesten in eenzaamheid. (beeld anp / Juan Vrijdag)

Agnes ken ik sinds een paar jaar – een kwetsbare vrouw, die jaren als kraamverzorgster heeft gewerkt. De laatste periode van haar leven brengt ze door in een verpleeghuis. Als haar gezondheid het toelaat, is ze bij elke viering. Daar ontmoet ik haar eens in de maand. Soms wisselen we na afloop een paar woordjes. Ze praat heel zachtjes. En soms vindt ze geen woorden. Dat hoeft ook niet, wa..

Zo leeft ze, zo zit ze in haar rolstoel, die haar weinig bewegingsvrijheid laat. Ze kent eigenlijk al heel lang een lockdown. Ze heeft leren leven met de beperktheid van de plaats en de beperkingen in haar leven.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .