Maria hoort bij de katholieke kerk

In zijn artikel 'Liever de Geest dan Maria' legt Hendro Munsterman het verschil uit tussen consecratio en affidamento. Het eerste betekent de toewijding van iemand zelf aan God, het tweede iemand, of een land, toevertrouwen aan (het gebed van) een heilige. Twee jaar geleden hebben de Nederlandse bisschoppen Nederland aan Maria toegewijd. Morgen doen een aantal bisschoppen van andere landen dat. Munsterman zou evenwel binnen de katholieke kerk de aandacht willen verleggen van Maria naar de Heilige Geest. Dat de Geest een grotere rol in het leven van katholieken zou mogen spelen, kan ik onderschrijven. Ja, zelfs in het leven van álle traditionele christenen.