Duitse Protestantse Kerk beleed in 1950 al schuld

De latere West-Duitse president Gustav Heinemann speelde een sleutelrol op de protestantse synode in 1950, die een verklaring aannam over de Holocaust.

Gustav Heinemann als synodevoorzitter in 1949. De Duitse kerk kon er niet onderuit om over het onrecht tegen de Joden te spreken, vond hij. (beeld wikmedia / bundesarchiv)

Het ingezonden stuk van Jan-Henk Soepenberg (Nederlands Dagblad 2 mei), waarin hij stelt dat de Verklaring van Stuttgart, in 1945 uitgegeven door de Evangelische Kirche Deutschlands (EKD), met geen enkel woord rept over de vernietiging van miljoenen Joden en de rol van de kerk daarbij, vraagt om een aanvulling. Het is daar namelijk niet bij gebleven.

Veel christenen waren ongelukkig met de genoemde verklaring, juist omdat er over het lot van de Joden gezwegen werd. Een van hen was Gustav Heinemann, de latere Bondspresident, die een zeer betrokken kerklid was.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .