Hoe migranten over Joden denken

Het wordt tijd dat Joden veilig in Europa kunnen leven - en dat migrantenchristenen durven te kijken naar tendensen richting antisemitisme in hun midden.

Een demonstratie tegen antisemitisme in Amsterdam, in mei vorig jaar. Dat Joodse instellingen in Europa bewaking nodig hebben, mag nooit ‘gewoon’ worden. (beeld anp / Remko de Waal)

Anno 2020 herdenken en vieren we 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog en bevrijding van Nederland. Tegen de gruwelijkheden van de oorlog zeggen we: nooit meer. Antisemitisme blijft echter een open wond in Nederland en in christelijk Europa.

Als Nederlands theoloog met een migrantenachtergrond vind ik dat het tijd is om aandacht te besteden aan antisemitische opvattingen onder migrantenchristenen.

