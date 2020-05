Over het falen van de kerk in de oorlog is al veel gezegd, maar er is ook een ander verhaal

Over wat de Nederlandse kerken hebben nagelaten in de Tweede Wereldoorlog, is al veel gezegd - in de oorlog reeds en na de bevrijding, van binnen de kerken en daarbuiten. Toen de uitroeiing van de Joden werkelijk tot ons doordrong, werd die nalatigheid een nog veel wranger gebrek. Excuses, schuldbelijdenissen en handreikingen naar de Joodse gemeenschap voldeden niet, maar toonden in elk geval e..

Daarnaast verdient ook een ander verhaal een plaats, en ik spreek nu alleen over de protestantse kerken (en vergeet daarbij niet dat de Rooms-Katholieke Kerk zich wat het protest tegen Jodenvervolging betreft het beste heeft gehouden van alle kerkgenootschappen). Het is een verhaal over druppels op een gloeiende plaat, maar toch.

