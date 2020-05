Nu beurt aan verstand

Premier Mark Rutte had nog maar net uitgesproken dat we als land voor een ‘intelligente lockdown’ zouden gaan en ons gezonde verstand moesten gebruiken, of we zagen veel ondernemers vooral hun hart laten spreken. Op LinkedIn stroomden de creatieve en vrijgevige initiatieven door mijn tijdlijn. ‘Gratis’ leek het toverwoord om samen door deze crisis te komen.

Sinds de Amerikaanse auteur en spreker Simon Sinek zijn boek schreef over het belang van een duidelijk ‘waarom’ van bedrijven, een hoger doel dat verder gaat dan zoveel mogelijk winst maken, denken veel ondernemers gelukkig meer na over hun ‘purpose’: waarom bestaan wij en hoe kunnen wij echt van meerwaarde zijn voor zowel medewerker, klant als samenleving?

