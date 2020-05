Bescherm de schuldenaar

Het aantal daklozen is verdubbeld de laatste tien jaar. Komt dat door een gebrek aan gemeentelijke schuldhulpverlening, zoals staatssecretaris Blokhuis zegt? Het komt vooral door gebrek aan rechtsbescherming voor schuldenaren tegen schuldeisers

Daklozen die tijdens de coronacrisis door het Leger des Heils opgevangen worden in hotel Andante in Scheveningen. (beeld anp / Robin Utrecht)

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft zich in een recente nota zorgen gemaakt over de verdubbeling van het aantal daklozen in de laatste tien jaar. Hij wijt dit aan onvoldoende gemeentelijke schuldhulpverlening. Met deze coronacrisis zal schuldhulp des te belangrijker worden, omdat kleine bedrijven en zelfstandigen omvallen.

Met mijn 25 jaar praktijk als diaconaal schuldhulpverlener wijt ik dakloosheid vooral aan ontbrekende rechtsbescherming voor schuldenaren tegen schuldeisers. Gemeentelijke schuldhulpverlening is te afhankelijk van vrijwillige medewerking van de schuldeisers. Bij weigering kan een gemeente de schuldenaar doorsturen naar de rechtbank voor een wettelijke schuldsanering. Zo’n sanering betekent het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .