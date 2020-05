Dat het CDA in Brabant in zee gaat met populisten, kan ook landelijke betekenis krijgen

In 2010 stemde 68 procent van de CDA-leden die naar het roemruchte congres in Arnhem kwamen, vóór de gedoogcoalitie met de PVV. 32 procent was tegen. De christendemocraten waren gehalveerd naar 'slechts' 21 zetels, maar fractievoorzitter Maxime Verhagen leidde zijn partij toch naar kabinetsdeelname met de VVD, onder gedoogsteun van de PVV.

Besturen zit CDA'ers in het bloed. Woensdagavond laat verscheen de uitkomst van een peiling onder CDA-leden in Brabant. In niet geheel objectieve stellingen lijken de leden naar de conclusie te worden geleid dat deelname aan een provinciale coalitie - ook al is dat in dit geval met Forum voor Democratie - een goede keus is. Zo luidt de eerste stelling: 'Meebesturen in Brabant is belangrijk.' 84..

Dan komt het cruciale punt, en is het gedaan met de eenstemmigheid: 'Samenwerken in een coalitie met de Brabantse fractie van Forum voor Democratie is acceptabel mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past binnen onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma.' 52 procent stemt eens, 41 procent oneens en 7 procent twijfelt. Het prov..

