Ik wil hier een pleidooi houden voor ‘de deskundigheid van de machteloosheid’

Dit is een fragment uit het boek ‘Het wonder van de kleine goedheid’ van Leo Fijen & Manu Keirse, dat komende week verschijnt bij uitgeverij Adveniat (112 blz., €14,90).

De quarantaine is plots en onvoorbereid gekomen. Door de radicale maatregelen sterven mensen in eenzaamheid. Moet het op deze manier? Helemaal niet. De veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk gewettigd, maar je kunt perfect, met de nodige beschermingsmaatregelen, de naaste familie toch toelaten in die laatste dagen van het leven. In de betere woonzorgcentra in Vlaanderen is dat mogelijk.

Dat veronderstelt echter dat je ruimte hebt om te denken en om creatief te zijn. Daarvoor moet je de angst onder controle kunnen houden. Maar de machteloosheid tegenover een snel verspreidend virus creëert een dusdanige angst dat genuanceerde uitzonderingen in bijzondere situaties niet meer worden gemaakt.

