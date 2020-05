Van de redactie: Samen sterk als Europese kranten én NDcolleges door journalisten

Het Nederlands Dagblad gaat samenwerken met de Franse krant La Croix en het Italiaanse Avvenire. Als christelijke kranten bundelen we de krachten om de stem van christenen in Europa duidelijker te laten horen. De eerste stap is het uitwisselen van kopij. Twee weken geleden publiceerden wij een artikel uit La Croix en vandaag een opiniestuk uit Avvenire. Komende week publiceert La Croix een artikel uit het ND.

Daarnaast hebben we gezamenlijke interviewverzoeken gedaan bij politieke leiders in de drie landen en bij de Europese Commissie. Als we daarin gezamenlijk optrekken is de kans groter dat zo’n verzoek wordt ingewilligd.

We zijn er trots op dat samenwerking daadwerkelijk lukt. Het Nederlands Dagblad heeft altijd contact met andere christelijke kranten wereldwijd gehad. Uiteindelijk bleef dat beperkt tot overleg op hoofdredactieniveau. Nu is resultaat zichtbaar in de krant.

