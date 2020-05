We moeten allemaal, en wel gezamenlijk, onze toon matigen in Europa

Economische schuld is in Nederlandse en Duitse ogen ook morele schuld. Wij Italianen zijn dan ‘schuldig’. Maar als Europa niet het grote slachtoffer van het coronavirus wil zijn, moeten de Noord-Europese landen uitstijgen boven het gewicht van hun eigen woorden. Dat schrijft Luigino Bruni. Hij is hoogleraar economie in Rome en gasthoogleraar aan de universiteit van Tilburg voor de Stichting Thomas More.