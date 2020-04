Is het te laat als kerken excuus aanbieden voor wat ze de Joden in de Tweede Wereldoorlog hebben aangedaan?

Als kerken nu excuses maken voor wat ze de Joden in de Tweede Wereldoorlog hebben aangedaan, is het te laat. Dat schreef emeritus-hoogleraar Cees van Halem (Nederlands Dagblad 26 april). Is dat zo?

‘Kerk mag duidelijk uitroepen: stop antisemitisme!’

opperrabbijn Binyomin Jacobs:

‘Voor excuus is het nooit te laat. Voor velen in de Joodse gemeenschap zal het een goed gevoel geven, zeker in deze tijd waarin het antisemitisme weer meer en meer zichtbaar wordt. Anderzijds: ooit wilden christenen bij mij thuis een dienst houden, om boetedoening te doen. Dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, ik zou er een naar gevoel van krijgen. Hoewel ik hun inzet zeker waardeer. Maar..

