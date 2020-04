Waar blijf je, wanneer kom je weer?, zegt m’n moeder

Beeldbellen en kaartjes sturen werd door het verpleeghuis aangemoedigd als alternatief voor bezoek, dat niet meer mag. Maar mijn moeder weet niet meer wat een kaartje is. Hoe ze moet beeldbellen is voor haar een groot raadsel, schrijft Hans Borghuis. Zijn moeder heeft Alzheimer en woont in een verpleeghuis

Mijn moeder heeft Alzheimer in een vergevorderd stadium. Sinds ongeveer drie jaar woont ze in een verpleeghuis, thuis ging het niet langer. Mijn vader kwam twee keer per dag bij mijn moeder. Elke avond bleef hij tot ze in slaap viel. ‘Je laat me hier toch niet alleen?’, zei ze dan. Dit hield mijn vader vol totdat hij ziek werd. Kort daarna is hij overleden. Mijn moeder vraagt nog regelmatig naa..

Toen de verpleeghuizen gesloten werden, begreep ik absoluut de noodzaak hiervan. De periode is met vijf weken verlengd. Voor een grote groep mensen hartverscheurend.

