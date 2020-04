Water bepaalt, niet hand dominee

De dominee hoeft bij het dopen niet die anderhalvemetergrens over (Nederlands Dagblad 27 april). Wat kan er tegen zijn als de dominee de doopformule uitspreekt en een van de ouders staande bij het doopvont het water over het hoofd van het kind giet? Het gaat niet om de hand van de dominee, maar om het water.

De doop mag dan niet heilsnoodzakelijk zijn, maar het is wel een aangeraakt worden door God, al hoeft dat niet door de dominee te gebeuren. (beeld Rechtenvrij)

Een Griekse kerkvader vertelt over een initiatiefrijke monnik die iemand die in de woestijn dreigt te sterven, doopt door drie keer zand over het hoofd van de man uit te gieten. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan, moet hij gedacht hebben.

De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland – om me te beperken tot de kerk waar ik lid van ben – toont zich hier minder initiatiefrijk. Voor de viering van het avondmaal worden digitale mogelijkheden aangedragen. Wat de doop betreft, komt men niet verder dan: ‘Hoe pijnlijk ook, maar dopen lijkt door de huidige richtlijnen vanuit de overheid momenteel niet mogelijk. Bij dopen raak je de..

