Laat de leerlingen die dat kunnen, nog thuis werken

In de afgelopen weken hebben Nederlandse ouders en kinderen kunnen ruiken aan het concept thuisonderwijs, iets wat daarvoor in Nederland alleen per hoge uitzondering werd toegestaan. Voor veel ouders is dat ongetwijfeld moeilijk geweest, en voor veel kinderen nadelig. Maar niet voor iedereen.

Er zijn kinderen die het erg goed doen met het thuis leren. Dan heb ik het hier niet zozeer over het klassieke thuisonderwijs, waarbij de ouders de leerkracht vervangen, maar over de hybride vorm die de laatste weken is ontstaan. Een combinatie van online lessen en opdrachten met waar nodig ondersteuning van de ouders.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .