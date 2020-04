China straffen voor corona? Dat middel is erger dan de kwaal

Het coronavirus heeft wereldwijd enorme schade aangericht, menselijk en economisch. Op de foto: Na weken van sluiting is IKEA weer open gegaan. Voor de vestiging in Heerlen stond maandag een lange rij. (beeld anp / Marcel van Hoorn)

Onder politici circuleert de mening dat China schuld heeft aan wat ons nu overkomt als het gaat om het coronavirus. En dan met name in landen waar de virusuitbraak aanvankelijk werd gebagatelliseerd en werd getreuzeld met ingrijpen. Zo laat Washington geen kans voorbijgaan om met de beschuldigende vinger naar het gebrek aan transparantie van de Chinese overheid te wijzen. Covid-19 werd er China..

Naarmate dit spelletje zwartepieten venijniger wordt, wordt een nieuwe troefkaart gespeeld. Maandag zei President Trump dat zijn regering serieus onderzoek doet naar de mogelijkheid China aansprakelijk te stellen. 'Er zijn verschillende manieren om ze ter verantwoording te roepen.' En even later: 'We hebben nog geen bedrag definitief vastgesteld. Maar het is heel substantieel.'

