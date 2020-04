Met instemming las ik de mooie column van Bart Jan Spruyt over de antifoon 'Midden in het leven zijn wij in de dood' en Luthers omkering daarvan: Midden in de dood zijn wij in het leven. Daarmee is inderdaad onder woorden gebracht waar het in de Reformatie om gaat en waaruit wij in deze tijd van dreiging troost kunnen putten.

Wie vertrouwd is met het Liedboek voor de kerken uit 1973 en zijn opvolger Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013 zal bij de column van Spruyt gedacht hebben aan het li..

