(Geen) plaats in de herberg?

Afgelopen vrijdag werd ik verrast met een telefoontje, net als drieduizend andere Nederlanders die de koning wilde onderscheiden voor hun engagement bij vragen en noden in de maatschappij. In mijn geval onder meer mijn inzet voor Vluchtelingenwerk in Weert en Vluchtelingenmaatje in mijn vorige parochie Stramproy.

Ik kan dit lintje nog niet opspelden. Ten eerste door de coronabeperkingen (de lintjes zijn fysiek nog niet aangekomen). Ten tweede: dat lintje zit pas goed wanneer we een actuele coronacrisis hebben aangepakt: verwelkoming van 250 vluchtende kinderen, die in Griekenland leven in omstandigheden waaraan we onze eigen kinderen geen minuut zouden overlaten.

