Gebruik je christelijke verstand

Een doop in een lege kerk. Was hier nu werkelijk sprake van roekeloos gedrag?

Op Twitter kwam een foto voorbij die veel ophef veroorzaakte. Het was een beeld van een lege kerk, een ouderpaar, een kind, en een dominee die de doop bediende. Een functionaris van de PKN twitterde verontwaardigd: ‘Gebruik je verstand!’ Was hier nu werkelijk sprake van roekeloos gedrag?

Hoe gaan we om met geboden en maatregelen, wetten en richtlijnen? In de kerk hebben we daar ervaring mee. Dat kan ons helpen de vraag naar de doop in coronatijden in een ruimer perspectief te beantwoorden dan dat van het implementeren van maatregelen.

