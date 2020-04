Gelukkig is het geen 1990 meer

Achteloos spreken we over ‘sociale afstand’, maar feitelijk hoeven we alleen ‘lichamelijke afstand’ te houden. Dertig jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Ga eens terug in de tijd.

Vooruitgang meet je aan het verleden. Hoe stonden we ervoor 30, 50 of 70 jaar geleden? Gaan we achteruit, staan we stil of boeken we vooruitgang? Welnu: het is april 1990. Een besmettelijke ziekte is uitgebroken en de overheid eist ‘social distancing’, sociale afstand. We zitten thuis en vragen ons af hoe we onze dagen door zullen brengen.

Tv-kijkend wellicht? Vergeet het maar. Van maandag tot vrijdag wordt overdag niets uitgezonden. Wie ’s middags het toestel inschakelt, ziet een verzameling kleurige strepen, het ‘testbeeld’. Op weekdagen begint televisiekijken pas na zevenen met drie Nederlandse en enkele Belgische en Duitse zenders. Wel arriveert in 1990 de eerste commerciële zender: Radio Télé Luxembourg, RTL.

