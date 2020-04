Toen ging het mis: phishing-mail

Het moest er een keer van komen. Op nepmails zijn we bedacht. En toch ging het mis. Ook ik ben slachtoffer van een phishing-mail. Phishing is een vorm van internetfraude. Het woord is afgeleid uit het Engels voor fishing (hengelen of vissen). Criminelen proberen e-mailgebruikers te misleiden met persoonlijk gerichte mails die lijken op mails van bekende bedrijven. In het avrotros-programma Opgelicht komen ze in bijna elke aflevering voor.

Er was een pakket naar ons verzonden. Vanwege het gewicht zou het niet door een reguliere firma bezorgd worden, maar door een ‘onderaannemer’. Voor de ontvangst moesten we thuis zijn. Twee dagen later kwam er een mail binnen van DistributieCentrum NL. Daar zat een track-en-trace-code bij van een pakket. We moesten het persoonlijk in ontvangst nemen. Klopte allemaal precies. Ik kon e..

Achteraf sloeg de twijfel toe. Klopte het allemaal wel? Ik checkte het mailadres. Als ik alerter was geweest, had ik kunnen zien dat het nep was. Prima taalgebruik, maar een net iets veranderd mailadres als afzender (zoals een i vervangen door een l). Achteraf waren er nog meer signalen dat het niet klopte. Als ik minder gericht was geweest op de wens om het pakket op tijd en in goede orde te o..

