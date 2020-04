Republikein zijn we in principe allemaal

De Nederlandse monarchie heeft een vreemde geschiedenis doorgemaakt. Na de Spaanse Filips II was de Franse Lodewijk Napoleon onze eerste koning. Wij zijn ruim twee eeuwen een republiek geweest in een tijd dat we omringd werden door koninkrijken en keizerrijken. Een vreemde eend in de bijt was het, een land dat zichzelf bestuurt, of liever, dat door de rijke burgerij bestuurd werd.

nostalgisch

Op ’t ogenblik zijn de koninkrijken wat uit de gratie en de mode. Ze zijn er nog, maar een beetje nostalgisch is het wel. Het past bij Groot-Brittannië met zijn eeuwenoude tradities. Past het ook bij ons zakelijk koopmanslandje?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .