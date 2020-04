Voor 16 uur

Behoorlijk wat mensen hebben een niet-vitaal beroep. Zij werken noodgedwongen thuis, deels met een eigen agenda. Mensen met een vitaal beroep moeten zich vaak aanpassen aan de agenda van de baas. Zij komen meestal na 16 uur uur uit het werk. En willen graag even wandelen of fietsen. Maar het is overvol. Die eerste groep kan haar ontspanning beter vóór 16 uur zoeken. Dat geeft de v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .