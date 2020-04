Steunt u lokale ondernemer juist nu?

We kopen nu minder omdat we de winkels minder vaak bezoeken. Maar we gaan daarom niet via internet kopen. De meeste winkels doen hun uiterste best om de anderhalvemeterregel te handhaven.

Gustaaf Modderman, oud-ambulanceverpleegkundige

We proberen de lokale winkeliers meer te bezoeken, maar merken bij hen sneller irritatie als je niet helemaal de winkelregels opvolgt: die terechtwijzende toon herinner je je later goed en geeft afstand in plaats van toenadering.

