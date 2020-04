Willem van Oranje en de eer van de koning van Hispanje

In het Wilhelmus staat dat Willem van Oranje 'de koning van Hispanje altijd heeft geëerd'. Maar klopt dat wel? Was hij niet uit op eigen belangen en macht?

Philips II beschuldigt prins Willem van Oranje in Vlissingen bij zijn vertrek uit de Nederlanden in 1559. (beeld Cornelis Kruseman, 1832)

Onlangs had ik een gesprek met een republikeinse openbaar bestuurder over ons volkslied, het Wilhelmus. Van hem mocht het afgeschaft worden. Hij had er twee argumenten voor. ‘Ten eerste is het een christelijk lied en ten tweede staat er een grote fout in.’

Dat eerste klopt, maar het tweede vroeg om toelichting. Hij zei: ‘Willem van Oranje heeft de koning van Spanje niet altijd geëerd.’

Dat is inderdaad ook waar. Uit de Apologie van 1581 blijkt dat Oranjes respect voor Filips II tot nul is gedaald; bij de publicatie van het Plakkaat van Verlating in hetzelfde jaar wordt de breuk met de koning definitief.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .