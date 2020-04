Kerken, vergeet bezoekers niet in deze coronatijd

Er zijn kerken waar na een kerkdienst een nieuwkomerslunch wordt aangeboden. Ook in coronatijd is aandacht voor bezoekers belangrijk. (beeld Duncan Wijting)

De meeste kerken zijn druk bezig nieuwe protocollen voor zichzelf te schrijven. Daarin leggen zij vast hoe zij hun kerkdiensten kunnen gaan vormgeven met inachtneming van de regels van het RIVM om het coronavirus niet te verspreiden.

Ondertussen pakken veel kerkgenootschappen de handschoen op om een aantrekkelijke onlinedienst uit te brengen, en kijken niet alleen gemeenteleden, maar ook bezoekers mee met die diensten. Meer dan er in reguliere kerkdiensten bezoekers zijn, is mijn eerste indruk. En daar gaat het mij nu om, die bezoekers van buiten de gemeente; worden die al in de nieuwe protocollen opgenomen? Of wordt er ..

