Rutte leunt op het gezag van de medische experts en daarin heeft hij gelijk

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, staat pal naast de premier op het hoofdpodium om de coronacrisis te bestrijden. Van Dissel is het gezicht van de medische experts die de regering adviseren hoe het land door deze crisis te leiden. Hun expertise weegt zwaar bij het nemen van ingrijpende beslissingen, zoals het sluiten van scholen of het verbieden van bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Rutte noemde die inbreng van de wetenschappers, verenigd in het Outbreak Management Team met medici van diverse vakgebieden, zelfs ‘heilig’.