Excuus van kerken aan Joden voor wat in Tweede Wereldoorlog gebeurde? Daarvoor is het veel te laat

Als kerken nu excuses gaan maken voor wat ze de Joden in de Tweede Wereldoorlog hebben aangedaan, is dat ongeloofwaardig. Bovendien is de kerk te verdeeld om met één mond te spreken. Toch kunnen kerken ook nu nog steeds veel goedmaken, schrijft Cees van Halem. Hij is emeritus hoogleraar economie en promoveerde in 2015 op een proefschrift over de plaats van Israël in het Nederlandse protestantisme na de Tweede Wereldoorlog

In de jaren zestig was het voor het Nederlandse protestantisme het natuurlijke moment geweest om haar excuses aan te bieden aan de Joodse gemeenschap. (beeld anp / Xtra lex van Lieshout)

Onlangs heeft premier Rutte in een toespraak bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam, excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap ‘voor het overheidshandelen van toen ...’. Volgens Rutte is de Nederlandse regering in de oorlog tekortgeschoten als ‘hoeder van recht en veiligheid’.

Het is dan ook in dat kader niet verwonderlijk dat op diverse plaatsen de vraag opkomt: moeten ook de kerken zich (alsnog of bij vernieuwing) in soortgelijke bewoordingen uitspreken? Ofschoon de eerste gedachte is: kerkelijke excuses zijn een goed initiatief, word ik kort daarna overvallen door allerlei tegenwerpingen.

