Nederland hoeft bedrijven die anderen laten stikken niet te helpen

C&A en Bestseller willen hun bestellingen in Azië niet afnemen of zelfs te betalen. De ongelijkheid wordt pijnlijk zichtbaar, schrijft Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Vandaag is het precies zeven jaar geleden dat meer dan 1100 textielarbeiders in Bangladesh hun leven verloren. Bedolven onder het puin van hun textielfabriek. Veel merken uit het Westen lieten hier kleding produceren. (beeld on 24 April 2012. Epa/abir Abdullah)

Vandaag precies zeven jaar geleden kopten wereldwijd kranten over dé ‘wake up call.’ Het was de dag waarop meer dan 1100 textielarbeiders in Bangladesh hun leven verloren. Bedolven onder het puin van hun textielfabriek en omringd door tienduizenden labels van bekende kledingmerken. Veel van hen hadden de dag voor de ramp hun leidinggevenden gewezen op scheuren in de muren van het acht verdiepin..

Kledingmerken en overheden buitelden over elkaar heen: dit nooit meer. Er volgde een inzamelingsactie waaruit slachtoffers jaren na dato compensatie ontvingen. Er werden programma’s opgetuigd die Bangladesh zouden helpen hun arbeidsinspectie op poten te krijgen. En er kwamen veelbelovende afspraken tussen westerse importerende kledingmerken en de producerende fabrieken. Ze zouden langdurige ..

