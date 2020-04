Essay: Waarom ik in de liefde blijf geloven

Ik geloof in liefde, zelfs als ik die niet voel.

Ik geloof in God, zelfs als Hij zwijgt.



Ik zit op een koor. Dit jaar zouden we op 4 mei zingen bij een lokale dodenherdenking: onder andere deze drie regels, in het Engels op muziek gezet door de Noorse componist Kim Andre Arnesen (1980). De toelichting zegt: ‘De tekst werd gevonden geschreven op een muur in een concentratiekamp na de Tweede Wereldoorlog.’

